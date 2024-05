Poste Italiane, emesso il Francobollo dedicato all’Aeroporto Fontanarossa di Catania

Il tutto è avvenuto in occasione del centenario della struttura, su iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Oggi 11 maggio 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’Aeroporto di Catania Fontanarossa, nel centenario, relativo al valore della tariffa B, ppri a 1.25€.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo dedicato all’Aeroporto Fontanarossa

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura della Società Aeroporto Catania S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, una delle prospettive più rappresentative dell’Aeroporto di Catania osservabile dalla pista di decollo, in particolare la struttura del nuovo Terminal A. In primo piano, la coda di un aereo e sullo sfondo, la silhouette dell’Etna che domina la scena. In alto, a destra, è riprodotto il logo del Centenario dell’Aeroporto.

Completano il francobollo le legende “Centenario aeroporto Fontanarossa di Catania”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”