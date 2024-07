Violenza nella notte, 26enne accoltellato nel centro di Ragusa: scatta corsa in ospedale

Ancora da chiarire la dinamica della drammatica vicenda.

Un 26enne, originario del Bangladesh, è stato accoltellato ieri notte a Ragusa. Il fatto si è verificato di fronte al civico 146 di via Mario Rapisardi, a pochi metri dall’ingresso della Prefettura e Palazzo delle Aquile.

Ragusa, 26enne accoltellato in centro: la prima ricostruzione

Stando ai testimoni, amici del ragazzo, il giovane sarebbe stato attirato con il falso pretesto di un chiarimento da due ragazze italiane, per poi essere colpito più volte. Il giovane sarebbe rimasto per alcuni minuti riverso su via Mario Rapisardi, per essere poi soccorso dell’ambulanza, che lo ha trasportato prontamente all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Ancora da chiarire cosa c’è dietro questo ennesimo episodio di violenza in Sicilia.

Immagine di repertorio