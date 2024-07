Fiction Rai su Stromboli in onda, la protesta dei cittadini tra rabbia e ricordo del devastante incendio

La decisione di mandare in onda la controversa fiction "Sempre al tuo fianco" dopo il terribile incendio di maggio 2022 scatena le reazioni della popolazione locale e anche delle autorità.

Nonostante le proteste e il malcontento suscitato tra gli abitanti di Stromboli, stremati in queste settimane dall’emergenza eruzione e dal rischio evacuazione, la Rai ha deciso di trasmettere su Rai Uno la controversa fiction “Sempre al tuo fianco” realizzata sull’isola.

La produzione, diretta da Marco Pontecorvo e con protagonista Ambra Angiolini, è stata in questi due anni al centro delle polemiche per l’incendio verificatosi il 25 maggio 2022 nell’isola e partito proprio dal set Rai. Un incendio che portò alla devastazione di diversi ettari e sfuggito del tutto alla produzione della fiction che in quella occasione stava simulando una eruzione del vulcano Stromboli.

Fiction Rai e incendio di Stromboli, scoppia la protesta

Le critiche della popolazione isolana e anche dei politici, con ultimo in ordine temporale il presidente della Regione Renato Schifani, la Rai ha tirato dritto per la propria strada sostenendo che la messa in onda sia un giusto riconoscimento per l’isola e ribadendo la propria estraneità ai fatti e il danno subìto. La fiction Rai sarà dunque presente sugli schermi della Tv ammiraglia a partire dal prossimo 15 settembre.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha difeso la decisione spiegando che l’azienda ha posticipato due volte la trasmissione per rispetto degli abitanti. La Rai ha anche incontrato la popolazione di Stromboli ad aprile scorso per esprimere solidarietà e chiarire la propria posizione, promettendo di attendere una dichiarazione giudiziaria prima della messa in onda. Autorità giudiziaria che si è espressa di recente confermando l’estraneità della Rai ai fatti, permettendo così alla fiction di essere programmata.

Musumeci favorevole

A dichiararsi favorevole alla messa in onda anche il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, per il quale la fiction intende dare visibilità a Stromboli e risollevare l’immagine dell’isola dopo l’incidente.

L’incendio di Stromboli del 25 maggio 2022 è però ancora acceso negli occhi della popolazione stremata dal disagio che continua a vivere nella quotidianità e con lo smacco di poter rivedere una fiction degli eventi anche sugli schermi della Rai a partire dal prossimo 15 settembre. Una fiction reale, ma solo per i telespettatori.