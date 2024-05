A Catania un centro per minori nel bene confiscato

CATANIA – Un centro educativo per minori in contrada Vaccarizzo recuperando uno degli immobili confiscati alla mafia. L’amministrazione comunale di Catania va avanti con il progetto finanziato con i fondi del Pnrr per valorizzare uno dei beni sottratti alle organizzazioni mafiose per realizzarne una struttura per i minori in condizioni di necessità.

È del 9 maggio scorso, infatti, la delibera per la costituzione della commissione giudicatrice che si occuperà di valutare la migliore offerta nella procedura di aggiudicazione dei contratti e degli appalti, verificando anche l’esistenza di eventuali anomalie. Ne fanno parte la dottoressa Lara Riguccio, responsabile della direzione Politiche per l’ambiente ed ecologia del Comune, come presidente della commissione; l’ingegnere Dorotea Gioia Matarazzo, funzionario tecnico e l’ingegnere Luigi Imperia, funzionario tecnico con funzione anche di segretario verbalizzate. Saranno questi tre soggetti a verificare le offerte che arriveranno.

Soddisfatto l’assessore ai Servizi sociali, Bruno Brucchieri. “Con i fondi del Pnrr sarà possibile dare nuova vita a beni sequestrati alla mafia. Grazie all’intervento ‘inclusione e coesione’ sarà realizzato un centro educativo per minori – Colonia Marina sociale in contrada Vaccarizzo – afferma -. È stata pubblicata la determina dirigenziale da parte delle politiche per ambiente ed ecologia, che segue la delibera di giunta approvata, per procedere alla costituzione dei componenti per la commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto integrato dell’intervento e successivamente verrà avviato il servizio”.