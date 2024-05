“Angelina Mango è la bandiera palestinese”, tweet virale nella sera della finale dell’Eurovision

La cantante, in gara con "La noia", al centro di un tweet curioso nella serata della finale.

“Angelina Mango è la bandiera palestinese“: è bastato questo semplice commento su X (ex Twitter) per mettere – suo malgrado – la cantante italiana, vincitrice di Sanremo e concorrente della finale dell’Eurovision Song Contest 2024, al centro dell’ennesima polemica di una kermesse dalla forte componente politica.

Nel frattempo, Israele – e non certo la musica – rimane la vera protagonista della manifestazione internazionale. Dopo le tensioni, i fischi e le contestazioni durante l’esibizione della concorrente Eden Golan con “Hurricane”, si aggiunge il caso di Angelina Mango, il cui abbigliamento sarebbe in qualche modo riconducibile – per alcuni fantasiosi utenti del web – alla bandiera della Palestina.

Angelina Mango e la “bandiera palestinese”, il caso

Angelina Mango, durante la sfilata degli artisti finalisti, si è presentata sul palco con la bandiera italiana. C’è chi però interpreta la situazione in maniera a dir poco forzata: “Angelina Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Queen, sapeva cosa stava facendo!”, si legge in un tweet diventato subito virale.

In pochi minuti il post avrebbe ottenuto oltre 200mila visualizzazioni. La finale intanto prosegue e l’esibizione di Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele, come avvenuto sia nelle prove che in semifinale viene accompagnata da fischi misti ad applausi.

L’esibizione

Angelina Mango: bella, energica, intensa. Con il suo brano “La noia“, la giovane cantante e figlia d’arte ha fatto ballare tutto il pubblico dell’Eurovision Song Contest. Esibizione molto gradita dal pubblico, il che rende l’Italia sicuramente una delle favorite per la vittoria.