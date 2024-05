Eurovision 2024, finale con fischi e tensioni: dissenso contro Israele durante l’esibizione

Un difficile momento sul palco per la 20enne che rappresenta Israele alla kermesse canora.

Fischi per Israele alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024: un momento triste per la giovane Eden Golan, rappresentante del Paese con il brano “Hurricane”.

Un momento di difficoltà che la 20enne ha affrontando con grazia, portando a termine l’esibizione nonostante l’evidente tristezza per i fischi provenienti dal pubblico e non dimenticando di ringraziare chi ha voluto accogliere la sua voce con degli applausi.

Fischi per Israele alla finale dell’Eurovision 2024

Era purtroppo previsto ed è successo. Le note della ballad “Hurricane” e la delicata voce di Eden Golan sono state coperte da urla, fischi e manifestazioni di dissenso. E quanto accaduto, naturalmente, non ha nulla a che vedere con le doti canore della cantante in gara. Anzi. Come spesso accade nel corso della manifestazione, a “muovere le fila” e a decidere l’andamento della classifica sono questioni politiche. Ѐ accaduto pochi anni fa con l’Ucraina, che si è ritrovata vincitrice nell’anno dell’inizio dell’operazione militare russa, e accade adesso, nel pieno della nuova fase del conflitto israelo-palestinese.

La polemica

Il pre-finale dell’Eurovision 2024 è stato decisamente ricco di tensione. Poco prima dell’inizio dell’ultima fase della kermesse, infatti, è stata annunciata l’espulsione dell’Olanda. Malmo, la città dove si tiene l’Eurovision di quest’anno, da giorni è teatro di manifestazioni pro-Palestina e la polizia svedese sarebbe stata avvertita che attivisti anti-israeliani avrebbero potuto tentare di entrare nell’arena per una “provocazione” durante l’esibizione di Golan per Israele. Per fortuna non è successo, ma questo non ha evitato una triste reazione del pubblico di fronte all’esibizione della 20enne, che suo malgrado si è trovata vittima di una questione di natura non musicale.

Altro retroscena della finale dell’Eurovisione 2024 vede protagonista la cantante norvegese di origine italiana Alessandra Mele, che avrebbe dovuto essere la presentatrice per la Norvegia alla finale ma ha annunciato il suo ritiro dalla trasmissione denunciando le azioni di Israele nella Striscia di Gaza parlando di “genocidio”.

Eden Golan e il brano “Hurricane”

Eden Golan – la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision 2024 – ha 20 anni ed è una cantante israeliana con cittadinanza russa. Il suo è un brano che parla di speranza anche nei momenti di avversità. Sicuramente un riferimento – anche solo emotivo – alla guerra scoppiata lo scorso 7 ottobre c’è, ma questo non è bastato a guadagnarsi la simpatia del pubblico. Continuano, dentro e fuori il teatro dove si svolge l’Eurovision, le contestazioni che potrebbero cambiare anche le sorti della finale della kermesse.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine da Adnkronos