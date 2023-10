“Inferno” sulla Striscia di Gaza, l’ora buia senza luce e acqua sotto i bombardamenti

"Niente forniture di luce e gas alla Striscia di Gaza fino alla liberazione degli ostaggi". E a farne le spese sono i civili.

Settimo giorno di bombardamenti e guerra tra Israele e Hamas e a farne le spese sono i civili dell’area simbolo di questa nuova fase del conflitto, la Striscia di Gaza. Da diverse ore Israele ha interrotto le forniture di acqua ed elettricità, lasciando l’area – un tempo florida e fertile – al buio e sotto i bombardamenti.

“Aiuti umanitari a Gaza? Nessun interruttore elettrico rimarrà acceso, nessun idrante sarà aperto e nessun camion di carburante entrerà finché i rapiti israeliani non saranno tornati a casa. Umanitario per umanitario. E nessuno ci farà la morale”, scrive su Twitter (X) il ministro dell’Energia israeliano Israel Katz.

L’IDF (le forze di difesa israeliane) avrebbero chiesto l’evacuazione di tutti i civili israeliani dalla zona sud di Gaza “per la loro protezione e salvezza”, accusando Hamas di ingannare i cittadini incitandoli a ignorare le indicazioni di sicurezza dell’IDF.

The IDF is calling for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southward for their own safety and protection.

Hamas is telling Gaza residents to ignore our safety instructions. pic.twitter.com/hKUkSJ5p0g

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023