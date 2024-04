Partita di beneficenza contro i femminicidi, Marano (M5s): “Deputate Ars escluse, inaccettabile”

Le parole della deputata M5S in merito all'evento Un gol per la solidarietà.

La parlamentare regionale José Marano sull’iniziativa “Un gol per la solidarietà” in corso a Catania: “Più che un calcio alla violenza sulle donne, un calcio alle donne e basta”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Violenza sulle donne: l’esclusione delle deputate siciliane

“Delle due l’una: o il calcio non è per le donne oppure in un’iniziativa dedicata ad un tema delicatissimo quale il femminicidio non era opportuno il coinvolgimento delle donne. Non si spiega altrimenti il fatto che alla partita di calcio Un gol per la solidarietà l’Assemblea regionale siciliana non abbia ritenuto di invitare nessuna delle deputate siciliane né a giocare né ad assistere all’evento di beneficenza che è in corso di svolgimento allo Stadio Angelo Massimino di Catania”. Così José Marano, parlamentare del Movimento Cinquestelle.

“Siamo di fronte ad un clamoroso scivolone – prosegue Marano – che la dice lunga sul fatto che è ancora molto radicata quella cultura maschilista che tende ad escludere le donne a prescindere o, ancora peggio, a considerarle solo un mero contorno. Più che un calcio alla violenza sulle donne, quello di oggi è stato un calcio alle donne e basta”.