Milazzo, rissa tra bengalesi nel centro cittadino tra coltelli e minacce: fermati dai Carabinieri

Paura in centro a Milazzo tra via Cumbo Borgia e Piano Baele per una violenta rissa tra cittadini del Bangladesh. È accaduto in questo 25 aprile, poco prima delle 23, davanti ad una folla tra giovani e famiglie. Secondo i primi riscontri, un bengalese sessantenne che vive a Capo d’Orlando, per cause ancora da chiarire, è stato aggredito da altri due bengalesi di una vicina attività commerciale.

Milazzo, uomo a terra con un vistoso taglio sulla fronte

Secondo le prime testimonianze, un quarantenne bengalese avrebbe afferrato dal collo il più anziano ed estratto un grosso coltello da cucina per colpirlo. L’uomo si è accasciato in mezzo alla strada con un vistoso taglio sulla fronte, generato forse dalla caduta. Subito dopo un’altro bengalese voleva completare la spedizione punitiva armato di un attrezzo ma il provvidenziale intervento di alcune persone li ha fatti dileguare salvando di fatto l’uomo che teneva in mano un cavo. Il malcapitato è stato soccorso e fatto rifugiare davanti l’ingresso dell’ufficio postale.

Milazzo, l’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi dei Carabinieri della locale compagnia riportando la calma e riuscendo ad intercettare gli autori della violenta lite. Il ferito e un’altro bengalese sono stati portati in caserma dai militari dell’Arma per accertamenti e ricostruire l’accaduto.

