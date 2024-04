Raccolta differenziata, ancora multe a Caltanissetta

Report della Polizia municipale (22-27 aprile): 36 utenti sanzionati su 68 controlli effettuati.

Troppi rifiuti conferiti in modo irregolare e senza alcuna differenziazione dei materiali: a Caltanissetta, l’ispezione di sacchetti e contenitori della raccolta differenziata portata avanti dalla Polizia municipale in collaborazione con gli operatori Dusty ha prodotto ancora una volta una raffica di multe.

Raccolta differenziata a Caltanissetta, ancora multe

Su 68 controlli complessivi, 36 utenti sanzionati. Numeri che confermano la persistenza di irregolarità in oltre la metà dei casi. L’ispezione, che si è svolta tra il 22 e il 27 aprile, ha riguardato: Piazza Trento, Via La Cittadella, Via Ettore Romagnoli, Via Libertà, Via Savarese, Via Bissolati e Via Redentore.

Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.

