Caltanissetta e la raccolta differenziata, un controllo su due finisce con la multa

Proseguono le ispezioni dei sacchetti e dei contenitori da parte della Polizia municipale in collaborazione con gli operatori Dusty: tra il 15 e il 20 aprile elevate 23 multe su 64 controlli.

Ben 64 controlli complessivi e 23 utenti sanzionati: sono numeri ancora insufficienti quelli che emergono dall’ultimo monitoraggio sulla raccolta differenziata effettuato a Caltanissetta dalla Polizia municipale in collaborazione con gli operatori Dusty e che ci confermano che è risultato regolare appena un controllo su due.

I controlli sulla raccolta differenziata a Caltanissetta

L’ispezione ha riguardato sacchetti e contenitori degli utenti di via Marrocco, via Maida, via San Calogero, via Rimondi, via Villalba, via Maddalena Calafato, Piazza Grazia, Via XX Settembre, via C. A. Dalla Chiesa, via De Amicis, via De Roberto.

Le verifiche sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.

