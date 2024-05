Catania, traffico illecito di rifiuti: diverse denunce

In Viale Africa sottoposto a controlli 2 automezzi che trasportavano all'interno dei loro cassoni rifiuti ferrosi e carcasse d'auto bruciate.

La Sezione Ambientale della Polizia Municipale di Catania, in collaborazione con una pattuglia della Polizia di Stato, in Viale Africa ha sottoposto a controlli due automezzi che trasportavano all’interno dei loro cassoni rifiuti ferrosi e carcasse d’auto bruciate. Il trasporto dei materiali avveniva senza il possesso dei Formulari di Identificazione dei rifiuti, documentazione indispensabile per la loro tracciabilità e per il corretto conferimento in discarica. I due trasportatori sono stati sanzionati con un verbale di 3.200 euro ciascuno. Entrambi sono indagati a piede libero per trasporto di rifiuti senza autorizzazione. I mezzi usati per il trasporto illecito sono stati posti sotto sequestro preventivo e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori controlli: vari sequestri

I monitoraggi sono continuati in Viale Odorico da Pordenone. Le pattuglie hanno individuato un motocarro che trasportava circa 1.200 kg di rifiuti edili. Il conducente è stato fermato per la verifica delle autorizzazioni. Si tratta di un catanese di 43 anni che non aveva mai conseguito la patente alla guida. Il soggetto conduceva un veicolo senza copertura assicurativa e privo di revisione e intestato a persona defunta. L’individuo trasportava materiale di risulta proveniente da demolizioni senza formulario di identificazione che attesti la tracciabilità. Dunque il veicolo è stato posto sotto sequestro penale per evitare la reiterazione del reato. Il conducente denunciato a piede libero per traffico illecito di rifiuti speciali. Sanzionato con verbali amministrativi dell’importo totale di 9.300,00 euro.