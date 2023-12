Panico in viale Africa a Catania, donna minaccia di gettarsi dalla balconata: salvata dalla polizia

Un altro tentato suicidio nel capoluogo etneo: un operaio segnala tutto alla polizia.

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catania, durante i servizi straordinari di controllo del territorio, sono intervenuti in viale Africa a Catania e hanno salvato una donna che avrebbe tentato il suicidio minacciando di gettarsi dalla balconata di un edificio.

A fare la segnalazione al 112 e a permettere l’intervento degli agenti è stato un operaio, che stava eseguendo dei lavori in un cantiere della zona.

Tentato suicidio in viale Africa a Catania

In seguito alla segnalazione, sul posto sono intervenuti sul posto due equipaggi che, scovando un varco di fortuna, sono riusciti ad accedere all’interno della struttura che versa in condizioni precarie. Tramite una scala in metallo, in parte arrugginita e priva di maniglie di sicurezza, sono riusciti a raggiungere la donna – una 40enne catanese con precedenti di polizia – che, affacciata da un solaio a strapiombo, si trovava in equilibrio precario, da un’altezza di 15 metri, in evidente stato di agitazione e con una bottiglia di alcol in mano.

I poliziotti hanno quindi tentato di instaurare un dialogo con la donna e tranquillizzarla. Soltanto dopo diversi tentativi, gli operatori hanno attirato la sua attenzione in varie direzioni per distrarla dall’intento. Sono così riusciti ad afferrarla e a metterla in salvo. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il caso di Trapani

Un altro tentato suicidio si è registrato nella mattinata del 19 dicembre a Trapani: un ragazzo di appena 19 anni avrebbe tentato di gettarsi sotto un treno con l’intenzione – probabilmente – di togliersi la vita. Fortunatamente il macchinista sarebbe riuscito a fermarsi e a evitare che l’impatto fosse fatale per il giovane, trasferito in ospedale.

Si ricorda che esistono numeri di supporto psicologico e di prevenzione del suicidio che possono essere contattati tutti i giorni 24 ore su 24. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

