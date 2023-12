Dramma sui binari, giovane tenta di buttarsi sotto un treno a Trapani: ferito

Pare che il 19enne volesse togliersi la vita. Fortunatamente, l'impatto non sarebbe stato mortale.

Momenti di paura e tragedia sfiorata a Trapani, dove un ragazzo di appena 19 anni avrebbe tentato di gettarsi sotto un treno, presumibilmente con l’intento di togliersi la vita.

L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di ieri, nei pressi di via Matera. Sono in corso le dovute indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Il giovane, fortunatamente, è sopravvissuto ma è rimasto ferito.

Ragazzo tenta di gettarsi sotto un treno a Trapani

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il 19enne avrebbe inviato un messaggio a un compagno di classe manifestando la sua volontà di farla finita e avrebbe iniziato a camminare sui binari mentre si avvicinava il treno proveniente da Castelvetrano (TP).

Fortunatamente il conducente del treno lo avrebbe visto e avrebbe rallentato, evitando così un impatto fatale. Il 19enne è stato condotto all’ospedale Sant’Antonio Abate per le cure necessarie. Sul caso indagano gli agenti della Polizia ferroviaria per accertare se la prima ricostruzione corrisponda alla verità dei fatti.

Prevenzione

Si ricorda che esistono numeri di supporto psicologico e di prevenzione del suicidio che possono essere contattati tutti i giorni 24 ore su 24. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

