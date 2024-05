L’ennesimo incidente in via Roma a Palermo, scontro tra due moto: feriti in ospedale

Scontro in centro: corsa in ospedale per i due centauri feriti.

Ancora un incidente stradale in via Roma a Palermo: coinvolte due moto. Il bilancio è di due feriti, due centauri.

Entrambi sono finiti in ospedale.

Incidente tra due moto in via Roma a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due moto si sarebbero scontrate – per cause ancora da verificare – in via Roma. In seguito al violento impatto, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato all’altezza di piazza San Domenico e i due centauri coinvolti sono rimasti feriti.

Sul posto gli operatori del 118, che hanno trasferito i due malcapitati in ospedale. Intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico. Da stabilire le eventuali responsabilità dell’impatto.

Una bambina investita

Non si tratta dell’unico incidente registrato negli ultimi giorni in Sicilia. Nelle scorse ore, infatti, a Giarratana (Ragusa), una bambina è stata investita all’uscita da un bar del centro. La piccola, rimasta ferita dopo l’impatto con un’auto, è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie.

Un altro incidente, con due feriti, si è registrato anche a Capo d’Orlando (Messina). A scontrarsi, al bivio di San Martino, una moto Bmw 1200 GS e un furgone Citroën. Entrambi i feriti sono finiti in ospedale in seguito al violento impatto.

Immagine di repertorio