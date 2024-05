Dramma all’uscita dal bar, bambina investita da auto: trasferita all’ospedale Cannizzaro

Brutto incidente a Giarratana: sul posto il personale del 118 e i carabinieri per i soccorsi e i rilievi.

Un altro incidente stradale in Sicilia, per l’esattezza a Giarratana (in provincia di Ragusa), dove una bambina è stata investita nei pressi di un bar.

Per la piccola si è rivelato necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Incidente a Giarratana, bambina investita

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccolina sarebbe stata investita poco dopo essere uscita da un bar. L’auto, purtroppo, non sarebbe riuscita a evitare l’impatto.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri. Questi ultimi hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini di rito per accertare eventuali responsabilità per l’accaduto e la dinamica dei fatti.

Il trasferimento a Catania

In seguito all’incidente, i sanitari avrebbero trasferito la bambina ferita all’ospedale Cannizzaro di Catania. Al momento, non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni della malcapitata.

Una scia di drammi e tragedie

Non c’è fine alla lunga scia di incidenti stradali, spesso purtroppo anche gravi o mortali, in Sicilia. Tra gli ultimi c’è quello costato la vita a un giovane carabiniere, il 23enne Daniele Breganze, originario di Palermo. Il ragazzo avrebbe perso la vita in seguito a uno scontro auto-camion lungo l’autostrada A20, tra Rocca di Caprileone e Brolo, a ridosso della galleria Cipolla. Inutili i tentativi di soccorso.

