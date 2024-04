Tragedia sulla A20, scontro auto-camion: la vittima è un giovane di 23 anni

La dinamica dell'incidente è ancora in via di accertamento, ma l'impatto è stato così violento da essere fatale per il giovane carabiniere.

La vittima dell’incidente sulla A20 è un giovane carabiniere di 23 anni, Daniele Breganze, originario di Palermo. Il giovane ha perso la vita nello scontro tra un’auto e un tir lungo l’autostrada A20, tra Rocca di Caprileone e Brolo, a ridosso della galleria Cipolla, in direzione Palermo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Patti, il medico legale, la polizia stradale, il 118 e il magistrato di turno.

La dinamica dell’incidente sulla A20

La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma sembra che i due mezzi si siano scontrati all’imbocco della galleria e l’impatto sarebbe stato molto violento. Illeso il conducente del mezzo pesante, in stato di shock, trasferito per gli accertamenti del caso all’ospedale di Sant’Agata Militello. Il giovane alla guida dell’auto, invece, avrebbe riportato ferite gravissime, tali da costargli la vita. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del 23enne.

L’autostrada è stata chiusa per qualche ora per i rilievi che serviranno a ricostruire la causa dell’incidente.

Il pm di turno della procura di Patti, dopo l’accertamento medico legale e l’espletamento dei rilievi, in serata ha autorizzato la rimozione della salma e il trasferimento all’ospedale Papardo di Messina per l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.