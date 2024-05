Maggio in…forma protagonista a Palazzo della Cultura

Un convengo per la prevenzione del tumore al seno. Stamattina in piazza Stesicoro è possibile prenotarsi per gli screening gratuiti; domani alle 11 ci sarà l’inaugurazione del murales nei pressi di piazza Europa

CATANIA – La prevenzione del tumore al seno, il benessere e la salute delle donne sono stati i temi protagonisti del convegno che si è svolto giovedì 16 maggio al Palazzo della Cultura in occasione dell’edizione 2024 di Maggio in…Forma. “Questa bellissima iniziativa da nove anni fa di Catania la capitale della prevenzione del tumore al seno”: con questo messaggio la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, Sarah Donzuso, ha introdotto l’incontro dal titolo “Benessere e Prevenzione: la formula per la felicità” in scena al cortile Platamone. Ad aprire il convegno, le due organizzatrici, Francesca Catalano e Raffaella Tregua, che prima di tutto hanno voluto condividere con l’ampia platea il ricordo di Marilù Tregua a cui l’iniziativa è dedicata da nove anni.

Con Maggio in…forma 2024 mammografie gratuite

La campagna di prevenzione del tumore al seno nasce dall’impegno della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua e dell’Andos Comitato di Catania e offre ogni anno la possibilità, alle donne di 40-49 anni della città di Catania, di effettuare una mammografia gratuita. “Il Maggio in…forma è iniziato nel 2015 – ha ricordato Raffaella Tregua, vice presidente della Fondazione – omaggiando alle donne le prime cinquanta mammografie e, grazie ad imprese, banche e professionisti che supportano la nostra campagna di prevenzione, ad oggi ne abbiamo effettuate quasi tremila. Credo fermamente che per realizzare i propri sogni, occorra caparbietà e determinazione, ma anche l’aiuto di qualcuno che ci aiuti a concretizzarli. Con la Fondazione Tregua, la mia famiglia e io, abbiamo pensato che il modo migliore per onorare la memoria di mia sorella Marilù fosse quello di dedicare agli altri il nostro impegno e le nostre energie per aiutarli a conseguire i loro obiettivi”.

A moderare il convegno la professoressa Pina Travagliante, che ha ripercorso il concetto di felicità a partire dal carpe diem di Orazio, ispirato alla filosofia epicurea fino agli autori più moderni: “Khalil Gibran – ha ricordato Travagliante – sostiene che la felicità non è governare la tempesta, ma danzare sotto la pioggia”. “In nove anni abbiamo fatto tanto – ha detto Francesca Catalano, presidente Andos e direttore dell’unità operativa complessa multidisciplinare di Senologia del Cannizzaro di Catania – ma Raffaella e io siamo già pronte a pensare al decennale di questo importante progetto che è il Maggio in…forma. Oggi abbiamo voluto parlare di felicità e chiederci se veramente si possa essere felici nonostante la malattia. La risposta è sì perché, se siamo riusciti a scovare una malattia quando ancora è in fase iniziale, possiamo essere felici per averlo scoperto in tempo e perché in una percentuale altissima potremo guarire. Con la diagnosi precoce, ha vinto la persona ed ha perso il tumore. Questa è una grande conquista ed un buon motivo per essere felici”.

Testimonial d’eccezione la squadra di calcio femminile del Catania

Testimonial d’eccezione di questa nona edizione, per sottolineare gli effetti benefici sulla prevenzione primaria di uno stile di vita sano e di una regolare attività sportiva, sono state le giovanissime giocatrici del Catania football club. Ad accompagnare la squadra il direttore marketing & sales del Catania FC, Salvino Sinatra e Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento femminile del Catania FC. “Con il Catania football club – ha detto Borbone – vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio siciliano e dare a tante bambine l’occasione di crescere e fare esperienze formative per il loro futuro. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato ed anche la coppa e quest’anno, nonostante partecipiamo ad un campionato molto difficile, siamo nei primi posti in classifica. Essere atleta insegna, a queste giovani donne, a imparare a gestire gli eventi negativi che nel calcio possono essere le sconfitte, le sostituzioni e gli infortuni, ed anche a condividere queste emozioni grazie ad un quotidiano lavoro di squadra”. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche la dottoressa Milena Castorina che ha parlato dell’importanza della medicina estetica in oncologia e il make-up artist, Marcel Bason, che ha svelato alcuni trucchi e tecniche di bellezza per valorizzare la femminilità delle donne anche nella malattia.

A portare in scena la felicità è stato l’esilarante Gino Astorina

A portare in scena la felicità è stato l’esilarante Gino Astorina, conduttore, autore e cabarettista catanese, che con la sua partecipazione ha divertito la platea del convegno, affrontando con leggerezza un tema impegnativo come quello della prevenzione. “Oggi qui ho appreso tantissimo – ha esordito Gino Astorina. Voi donne siete veramente la forza, il motore della natura. Avete il senso di tutto: non avete paura, affrontate la vita in maniera diversa. Noi uomini siamo il sesso debole, siamo noi quelli che abbiamo bisogno del vostro supporto, da sempre. Siete eccezionali, riuscite a fare tutto. Ho attraversato qualche momento poco simpatico, poco bello, e devo dire e dare soprattutto ragione a chi pensa che quello è il momento che ci serve per rinascere, per rimodellarci”. Un’altra iniziativa a cui le organizzatrici hanno voluto dare visibilità è quella delle magliette realizzate e dipinte dalle donne Andos, grazie alla collaborazione con lo stilista Pietro Paradiso e l’imprenditrice Belinda Mauceri. Il progetto benefico “Soul & T-shirts” ha l’obiettivo di dare colore all’anima artistica e creativa delle donne, che lottano contro il cancro al seno, nella inedita veste di pittrici.

Oggi l’appuntamento di Maggio in…forma in piazza Stesicoro

La settimana del Maggio in…forma procede con l’appuntamento in piazza Stesicoro, di oggi dove le donne di 40-49 anni possono prenotare, dalle 9 alle 13, oltre 400 mammografie gratuite che saranno effettuate, come ogni anno, da fine maggio a dicembre, presso la sede Andos di via Odorico da Pordenone n.5 a Catania. A conclusione di questa edizione sarà presentato domenica 19 maggio alle ore 11, sul lungomare di Catania nei pressi di Piazza Europa, il coloratissimo murales dedicato alla prevenzione del tumore al seno, realizzato dalle MaleTinte, street artist catanesi. Un dono che le organizzatrici hanno voluto fare a tutte le donne di Catania affinché, ogni qual volta lo vedano, possano ricordare che la prevenzione può salvare loro la vita.