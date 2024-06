Ad Acitrezza l’European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics

Le lezioni sono programmate in sessioni plenarie mattutine e pomeridiane

Si terrà nell’incantevole scenario di Acitrezza, presso il “Grand Hotel Faraglioni” di fronte al Mar Ionio, la scuola internazionale “12th European Summer School on Experimental Nuclear Astrophysics”. La scuola, istituita nel 2001, fa parte dell’European Network of Nuclear Astrophysics Schools, una rete composta da scuole europee di astrofisica nucleare e aree correlate che hanno lo scopo comune di preparare e istruire giovani fisici in fisica nucleare, astrofisica e le loro relazioni reciproche nel campo dell’astrofisica nucleare.

Studenti e ricercatori da ogni parte del mondo

Per tale motivo, la scuola affronterà sia tematiche tipiche dell’astrofisica, dalla nucleo sintesi primordiale all’evoluzione stellare, sia tematiche tipiche della fisica nucleare, tra cui lo studio di reazioni termonucleari indotte da fasci di ioni stabili o radioattivi, i metodi indiretti e lo sviluppo di nuovi approcci sperimentali. Sono oltre un centinaio i giovani studenti e ricercatori, provenienti da ogni parte del mondo, che avranno l’occasione di ampliare la loro formazione scientifica e instaurare rapporti di collaborazione per la loro carriera di scienziati. Le lezioni della scuola saranno tenute da scienziati di alto livello provenienti da istituzioni nazionali ed internazionali, selezionati per le loro capacità didattiche.

Le lezioni sono programmate in sessioni plenarie mattutine e pomeridiane. Nello spirito della scuola, ampio spazio sarà dato ai contributi orali dei giovani ricercatori con sessioni specifiche per consentire loro di presentare i loro ultimi risultati scientifici. La scuola è organizzata da studiosi del Dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Majorana” (DFA-UniCT), dei Laboratori Nazionali del Sud (INFN-LNS) e dell’Università “Kore” (UniKore). E’ finanziata da INFN-LNS, dal DFA-UniCT, e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia (CSFNSM) di Catania. Essa è inoltre sponsorizzata anche dal progetto europeo “ChETECINFRA” e dal panel della European Science Foundation “NuPECC.

Il programma

La sessione inaugurale con il saluto delle autorità e l’intera giornata di inizio dei lavori si svolgerà giorno 17 giugno dalle ore 09:00 presso la Sala Conferenza ”Emilio Migneco” dei Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in via Santa Sofia 62 a Catania. Nel pomeriggio della giornata inaugurale il primo degli appuntamenti più importanti con la Public Lecture del prof. Michael Wiescher della Notre Dame University (USA) dal titolo “The impact of the Manhattan program on nuclear astrophysics”. A coordinare la Scuola saranno i professori Rosario Gianluca Pizzone e Livio Lamia del Dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Majorana” dell’Università di Catania, incaricati di ricerca presso l’INFN LNS, che si sono formati sotto l’egida di questa Scuola.