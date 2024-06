Concorsi attivi all’Università di Palermo, 84 posti per aspiranti ricercatori: bandi e come candidarsi

Posti disponibili in vari Dipartimenti e settori disciplinari dell'Ateneo palermitano.

Concorsi per aspiranti ricercatori all’Università di Palermo: sono aperte ben 5 selezioni per un totale di 84 posti in diverse aree disciplinari.

Ecco le aree interessate dell’Ateneo, che di recente ha avviato anche selezioni per professori, e come e quando fare domanda.

Concorsi per aspiranti ricercatori all’Università di Palermo, posti

Di seguito i posti messi a concorso dall’Università di Palermo:

3 posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno per il Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza « G. D’Alessandro ». Questi i settori disciplinari: 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica E Farmacognosia, MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche E Pediatriche; MED/43 Medicina Legale;

di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno nei seguenti settori concorsuali: M-GGR/01 – Geografia, MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, 07/01 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia (1 posto chimica agraria, un posto pedologia); 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; 08/E1 – Disegno, 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e media audiovisivi (L-ART/05 – Discipline dello spettacolo), 10/D3 Lingue e letteratura latina; 11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche, 12/D1 Diritto amministrativo, 12/E1 Diritto internazionale, 09/A2 Meccanica applicata alle macchine. 15 posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno nelle seguenti classi di concorso: L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate, M-STO/07 – Storia del cristianesimo e delle chiese, FIS/03 – Fisica della materia, CHIM/03 – Chimica generale e inorganica; BIO/02 – Botanica sistematica; AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; BIO/18 – Genetica; BIO/19 – Microbiologia, CHIM/02 – Chimica fisica; ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici; IINF-02/A – Campi elettromagnetici; SECS-P/01 – Economia politica; M-FIL/06 – Storia della filosofia; L-ART/07 – Musicologia e storia della musica; M-FIL/04 – Estetica.

di ricercatore a tempo determinato in tenure track e pieno all’Università di Palermo per le seguenti classi di concorso: FIS/07 – Fisica applicata; BIO/05 – Zoologia; BIO/10 – Biochimica (2 posti), CHIM/08 – Chimica farmaceutica; CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo; ICAR/03 – Ingegneria sanitaria-ambientale, ING-IND/34 – Bioingegneria industriale; ICHI-02/B – Chimica industriale e tecnologica; ING-IND/25 – Impianti chimici; IIND-07/B – Fisica tecnica ambientale (2 posti), ING-IND/31 – Elettrotecnica, ICAR/05 – Trasporti; IUS/02 – Diritto privato comparato, IUS/05 – Diritto dell’economia, IUS/08 – Diritto costituzionale, IUS/17 – Diritto penale (2 posti), ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni (2 posti). 32 posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni nelle seguenti classi di concorso: MED/32 – Audiologia, MEDS-18/B – Audiologia e foniatria, MED/27 – Neurochirurgia; BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia; SPS/01 – Filosofia politica, M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, L-ANT/04 – Numismatica; ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura, ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana; ICAR/17 – Disegno; GEO/02 – Geologia stratigrafica e sedimentologica, BIO/07 – Ecologia (2 posti), SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica, BIO/19 – Microbiologia, ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica; MED/12 – Gastroenterologia, MED/05 – Patologia clinica, BIO/02 – Botanica sistematica, AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, AGR/16 – Microbiologia agraria, AGR/12 – Patologia vegetale, AGR/07 – Genetica agraria; M-PED/04 – Pedagogia sperimentale, M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie; CHIM/02 – Chimica fisica, CHIM/06 – Chimica organica (due posti); IUS/16 – Diritto processuale penale; L-ANT/03 – Storia romana.

Requisiti

Per partecipare ai concorsi per ricercatori dell’Università di Palermo, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Possesso del dottorato o del diploma di specializzazione medica per i settori interessati o titoli equivalenti;

Essere stati titolari di contratti da ricercatore o aver frequentato corsi di dottorato (si rimanda al bando singolo per le tempistiche e le tipologie di contratto ammesse);

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o essere stati dichiarati decaduti da altro impiego;

fascia o come ricercatori a tempo indeterminato; Esclusi dai concorsi per ricercatori dell’Università di Palermo chi abbia usufruito dei contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure-track (RTT) per almeno un triennio.

Non avere rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che effettua la chiamata, con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo.

Concorsi per ricercatori all’Università di Palermo, bandi

Come fare domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi dell’Università di Palermo per ricercatori va presentata – con tutti i documenti e le pubblicazioni utili richieste – esclusivamente online attraverso la piattaforma https://pica.cineca.it/unipa/. Per accedere servono credenziali SPID, credenziali della piattaforma o account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREE. Le domande vanno inoltrate entro le ore 12 dell’11 luglio 2024.

