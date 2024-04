Concorsi pubblici, ecco quali sono le lauree migliori per partecipare e vincere

Ecco quali sono le lauree migliori su cui sarebbe opportuno puntare per poter partecipare ai concorsi pubblici

I concorsi pubblici rappresentano una ghiotta opportunità per affermarsi stabilmente nel mondo del lavoro, acquisendo una posizione solida, duratura e che garantisca serenità a livello economico fino alla pensione.

Tra le due lauree più richieste per poter prendere parte ai concorsi pubblici si sono sicuramente Giurisprudenza ed Economia. Ad esse, però, oggi se ne affiancano altre. Anche con altri percorsi di studio si hanno ottime possibilità di partecipare e magari superare gli esami per la pubblica amministrazione.

Concorsi pubblici: ecco le lauree più richieste

Oggi molte altre lauree possono darti ottime possibilità di carriera nella pubblica amministrazione. Vediamo i percorsi di studio su cui sarebbe opportuno puntare se poi vuoi fare concorsi pubblici.

Oggi per lavorare nella pubblica amministrazione è richiesto anche di avere competenze sociologiche e informatiche. Le facoltà che attualmente ti danno più possibilità di superare un concorso pubblico sono, oltre ad Economia e Giurisprudenza, Scienze Politiche, Informatica, Ingegneria civile, informatica o gestionale.

Molto richieste anche le lauree che afferiscono al settore sanitario: Medicina e Scienze infermieristiche. Se non si hanno dunque ancora le idee ben chiare sul proprio futuro, lo studente potrebbe puntare su una delle facoltà universitarie sopra menzionate in grado di offrire nel futuro molte opportunità sia nel settore pubblico che in quello privato.

