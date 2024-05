Incidente sulla Strada Statale 121 a Misilmeri: due feriti

Sulla Strada Statale 121 Palermo-Agrigento è avvenuto un incidente. Si sarebbe scontrate una Jeep Renegade e una moto vicino Misilmeri.

Sulla Strada Statale 121 Palermo-Agrigento è avvenuto un incidente. Si sarebbe scontrate una Jeep Renegade e una moto vicino Misilmeri, all’altezza dello svincolo del mercato artigianale, in direzione della città agrigentina. Soccorse dal 118 due persone e condotte all’ospedale Civico di Palermo. Un soggetto in ferito è in prognosi riservata. La Polizia Stradale di Lercara Friddi si sta occupando dei fatti. Pare che lo scontro si sia verificato alle 11:30. Il traffico ha subito dei rallentamenti.