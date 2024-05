Palermo, clochard morto alla stazione Notarbartolo: aveva 44 anni

L'uomo, originario dello Sri Lanka, si era stabilito da qualche tempo nel quartiere, precisamente in piazza Matteo Boiardo.

Un uomo che viveva sotto i portici della stazione Notarbartolo a Palermo, è morto questa mattina, probabilmente per un infarto. Aveva 44 anni e da tempo si era stabilito in piazza Matteo Boiardo.

L’identità dell’uomo morto alla stazione Notarbartolo

Il clochard si chiamava Cross Nilushan, originario dello Sri Lanka. Secondo alcuni passanti, che hanno chiamato il 118, accusava forti dolori al petto. Ma quando i sanitari sono arrivati, era già morto. I medici lo hanno trovato disteso su un materasso nel marciapiede. Chiesto l’intervento della polizia per effettuare le indagini, ma non ci sarebbero dubbi che la morte sia dovuta a un malore. L’uomo, con una lunga barba bianca, era conosciuto da molti nel quartiere, dove da tempo viveva in piazza.