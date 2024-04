VIDEO | Sri Lanka, auto si schianta contro spettatori durante una gara: 7 morti e diversi feriti

Numerosi i video che circolano in rete e, dopo aver accertato il numero delle vittime, la polizia locale ha aperto l'indagine per tentare di ricostruire al meglio quanto accaduto

Tragedia nella città di Diyatalawa, nello Sri Lanka. Come emerso in queste ore, c’è stato un violento incidente durante una corsa di auto, la cosiddetta Fox Hill Supercross. Uscita fuori dal percorso stabilito, la vettura si è schiantata contro gli spettatori. A causa dell’impatto, sono sette le persone che hanno perso la vita, mentre i feriti sono una ventina di cui tre in condizioni molto gravi. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto nella folle corsa della città di Diyatalawa.

Sri Lanka, tragedia in una gara tra auto: la ricostruzione

