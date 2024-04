Milano, maltrattamenti e tortura nel carcere minorile: arrestati tredici agenti di Polizia

Aperta dopo diverse segnalazioni, l'indagine è stata sviluppata attraverso intercettazioni e immagini fornite dal supporto delle telecamere dell'Istituto per i detenuti minori

Scandalo all’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano. Come emerso in queste ore, infatti, all’interno della struttura ci sarebbero stati diversi casi di maltrattamenti e vere e proprie torture subite da giovani detenuti. Il tutto, a carico di oltre dieci agenti di Polizia Penitenziaria e diversi funzionari della struttura. Alcuni di loro sono già finiti in carcere, per altri è invece scattata la sospensione dal lavoro nei pubblici uffici in attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda.

Maltrattamenti e tortura nel carcere minorile di Milano

A causa di pesanti accuse, sono tredici gli agenti di Polizia Penitenziaria che hanno ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nella mattina di oggi, lunedì 22 aprile. Per altri otto dipendenti di polizia, invece, è scattata la sospensione dell’esercizio nei pubblici uffici. Per loro, i reati contestati a vario titolo sono per maltrattamenti, concorso in tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto.

Maltrattamenti e torture a Milano, misure cautelari per agenti e dipendenti

Aperta dopo diverse segnalazioni, l’indagine è stata sviluppata attraverso intercettazioni e immagini fornite dal supporto delle telecamere dell’Istituto Cesare Beccaria di Milano, sede della vicenda. Questo, ha permesso agli inquirenti di raccogliere numerosi indizi di reato di violenza sui minori detenuti e quindi di procedere con le misure cautelari.