Concorso polizia penitenziaria 2024, via al bando per oltre 2500 posti: cosa c’è da sapere

Pubblicato il bando di concorso per oltre 2500 posti all'interno della polizia penitenziaria: titoli, requisiti e come inviare le domande

E’ arrivata finalmente la firma il 6 marzo sul decreto che rende operativo il bando di concorso per 2.568 allievi di polizia penitenziaria. L’atto è stato poi pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia e nel portale InPa nella giornata di lunedì 11 marzo.

Concorso polizia penitenziaria: tutti i dettagli

In palio ci sono 2.568 posti da allievi di polizia penitenziaria così suddivisi: un concorso, per esami e titoli, per 1.541 posti (1156 uomini; 385 donne), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Gli aspiranti allievi devono avere la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, oltre all’età compresa tra i 18 anni e i 28 anni non compiuti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (10 Aprile 2024). Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti per VFP1/VFP4, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni. Quanto ai titolo di studio gli allievi devono avere il diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) per i candidati ai posti riservati a VFP1 e VFP4, in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020. Diploma d’istruzione secondaria superiore (diploma di maturità) per i candidati ai posti riservati a VFP1 e VFP4 arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati ai posti per civili. L’altro concorso pubblico, per esame, è destinato a 1.027 posti (770 uomini; 257 donne), aperto ai cittadini italiani. I posti del primo concorso eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli idonei non vincitori del secondo concorso, secondo l’ordine della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile.

Concorso polizia penitenziaria 2024: come ed entro quando inviare la domanda

La domanda di partecipazione al Concorso (aperto anche ai civili) dovrà essere compilata e inviata dall’11 marzo 2024 al 10 aprile 2024. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente online, tramite il portale dei Concorsi del Ministero della Giustizia, seguendo le istruzioni fornite nel bando e nella Guida alla compilazione della domanda.

