Amam Messina assume, concorso per diverse figure: ecco i posti disponibili e come partecipare

La società controllata dal Comune di Messina selezione un avvocato, un ingegnere, un addetto all'ufficio reclami e addetti alle letture e agli impianti di depurazione.

Concorso all’Amam di Messina, la società che gestisce il servizio idrico integrato e controllata dal Comune di Messina: c’è una proroga e i termini di presentazione della domanda sono stati posticipati al 22 marzo 2024.

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare alla selezione.

Concorso all’Amam di Messina 2024, i posti disponibili

La società, con sede in viale Giostra e impegnata nella gestione del servizio idrico a Messina, è alla ricerca di:

N. 1 Avvocato – Responsabile Ufficio Affari Legali e Contenzioso (8° Liv Ccnl Gas Acqua);

– Responsabile Ufficio Affari Legali e Contenzioso (8° Liv Ccnl Gas Acqua); N. 1: Ingegnere – Tecnico -Assistente Lavori (6° Liv Ccnl Gas Acqua);

– Tecnico -Assistente Lavori (6° Liv Ccnl Gas Acqua); N. 1: Addetto Ufficio Reclami (3° Liv Ccnl Gas Acqua);

(3° Liv Ccnl Gas Acqua); N. 5: Operaio – Addetto Letture e Gestione Contatori (2° Liv Ccnl Gas Acqua);

(2° Liv Ccnl Gas Acqua); N. 3: Operaio Addetto agli Impianti di Depurazione (2° Liv Ccnl Gas Acqua).

Tutte le assunzioni in Amam sono a tempo pieno e determinato per un anno con contratto di diritto privato.

La proroga per il concorso Amam di marzo 2024, nuova scadenza

Per partecipare al concorso bisognerà inoltrare la domanda entro le 23.59 del 22 marzo 2024. Questa è la nuova data dopo la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda, inizialmente prevista per il 2 marzo.

Il sito Amam specifica che: “Le domande già acquisite non dovranno essere ripresentate e saranno considerate valide, fermo restando la possibilità per ciascun candidato di modificare e/o integrare la domanda già presentata fino alla scadenza dei termini”.

I requisiti

Avvocato

Laurea in Giurisprudenza;

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo da almeno 5 anni;

Esperienza di almeno 5 anni nel campo;

Adeguata conoscenza della lingua inglese;

Master e corsi di perfezionamento;

Competenze informatiche e digitali;

Cittadinanza italiana o in Stato UE;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

Non essere interdetti o destituiti da un incarico nella Pubblica Amministrazione;

Non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Amap;

Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi;

Essere idonei alla mansione senza alcuna limitazione sanitaria.

Ingegnere

Laurea in Ingegneria Civile o Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio, più master e altri corsi di perfezionamento;

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale;

Capacità professionali ed esperienza certificata;

Conoscenza della lingua inglese e buon livello di competenze informatiche e digitali;

Cittadinanza italiana o in Stato UE;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

Non essere interdetti o destituiti da un incarico nella Pubblica Amministrazione;

Non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Amap;

Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi;

Essere idonei alla mansione senza alcuna limitazione sanitaria.

Ufficio Reclami Amam

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Adeguate competenze informatiche, digitali e in lingua inglese sono requisiti importanti;

Cittadinanza italiana o in Stato UE;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

Non essere interdetti o destituiti da un incarico nella Pubblica Amministrazione;

Non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Amap;

Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi;

Essere idonei alla mansione senza alcuna limitazione sanitaria;

Esperienza con società partecipate nel ruolo saranno requisito preferenziale.

Addetto Letture e Gestione Contatori

Diploma di scuola secondaria di primo grado;

Esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo;

Competenze informatiche, digitali e in lingua inglese adeguate al ruolo;

Cittadinanza italiana o in Stato UE;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

Non essere interdetti o destituiti da un incarico nella Pubblica Amministrazione;

Non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Amap;

Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi;

Essere idonei alla mansione senza alcuna limitazione sanitaria.

Addetto agli Impianti di Depurazione

Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Esperienza nel ruolo da almeno 12 mesi;

Attestato PES – PAV- PEI e patente di guida C saranno titoli oggetto di valutazione specifica;

Cittadinanza italiana o in Stato UE;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

Non essere interdetti o destituiti da un incarico nella Pubblica Amministrazione;

Non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

Dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti della Società Amap;

Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi;

Essere idonei alla mansione senza alcuna limitazione sanitaria.

Come partecipare

Per partecipare al concorso Amap 2024 bisogna essere in possesso dei requisiti entro il termine di scadenza del bando e presentare la domanda in tempo.

Sono ammesse solo domande di partecipazione online e previa registrazione alla piattaforma digitale dedicata. Il candidato dovrà avere SPID e casella di posta elettronica certificata. La piattaforma di riferimento è https://candidaturespid.software-ales.it. Una volta effettuata la registrazione, il candidato deve selezionare la voce “Visualizza concorsi attivi”, indicare quello di proprio interesse e seguire la procedura guidata.

