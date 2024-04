Ancora un furto con spaccata a Palermo, danneggiata vetrina di una ferramenta

L'ennesimo episodio registrato nel capoluogo siciliano.

Ancora un furto a Palermo con il metodo della spaccata. Danneggiata la vetrina di una ferramenta in via Principe di Belmonte. Il capillare presidio del territorio, in questo caso nel quartiere Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di intervenire in tempo.

La dinamica del furto con spaccata a Palermo

I poliziotti delle volanti del Commissariato Centro e Oreto, hanno così bloccato l’uomo, un cittadino straniero senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. Questo, a volto scoperto, aveva già danneggiato e quasi infranto la vetrina. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di fuggire in direzione di via Principe di Scordia ma è stato subito raggiunto dai poliziotti. Ha opposto una vigorosa resistenza, cercando di sottrarsi alla cattura che, però, non è riuscito ad evitare ed è stato arrestato.

Nei pressi dell’esercizio, gli agenti hanno trovato un masso che avrebbe certamente consentito al ladro di entrare nell’esercizio e razziarlo. Nelle prossime ore è prevista la celebrazione del rito di direttissima.