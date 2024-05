Paura nella notte a Frigintini, camion semidistrutti da un incendio: si indaga

Vigili del fuoco e polizia sul posto per avviare le indagini: non si esclude la pista dolosa.

Momenti di paura nella zona di Frigintini, frazione di Modica, in provincia di Ragusa, dove un incendio ha coinvolto due camion nel cuore della notte.

Sono in corso le indagini sull’episodio.

Incendio a Frigintini, due camion in fiamme

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, le fiamme avrebbero avvolto i due mezzi pesanti – utilizzati per lavori in cantiere – intorno alle 3 del mattino. Entrambi i camion sarebbero stati quasi distrutti dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che fortunatamente sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si estendessero ulteriormente. Presenti anche gli agenti della polizia di Modica, che hanno avviato le indagini di rito sull’accaduto. Non si esclude un evento di natura dolosa. Sembra che non siano coinvolte persone.

Il caso di Acate

Nei giorni scorsi un altro incendio ha interessato la provincia di Ragusa. In particolare, ad Acate fiamme avrebbero avvolto (e successivamente distrutto) diversi mezzi di proprietà di un’azienda. L’incendio sarebbe partito dalla motrice per poi arrivare al rimorchio. Fortunatamente, sembra che non si registrino danni a persone. In corso le dovute indagini per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.

Immagine di repertorio