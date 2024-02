Borgo Vecchio invaso da liquami: la protesta dei residenti che accatastano rifiuti

La vicenda degli allagamenti e dei liquami nella zona di piazza della Pace va avanti da anni: l'ultima protesta dei residenti.

In via Archimede, nel quartiere di Borgo Vecchio, a Palermo, a pochi passi dall’ingresso del porto, i residenti hanno accatastato pedane di legno, cassonetti, scatoloni e rifiuti al centro della strada. Gli abitanti protestano per via della perdita di acqua e liquami che invade Borgo Vecchio, precisamente gli scantinati del palazzo che si affaccia sulla piazza, arrivando anche per strada.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La protesta dei residenti per i liquami a Borgo Vecchio

I residenti del Borgo Vecchio hanno manifestato bloccando anche il traffico della zona, che è anche vicina al centro di raccolta della Rap. Quella di oggi è soltanto l’ultima delle proteste di chi abita in quella zona, infatti già in altre occasioni i residenti erano scesi in piazza per attirare l’attenzione.

La vicenda degli allagamenti e dei liquami nella zona di piazza della Pace di Borgo Vecchio va avanti da anni. Nel corso del tempo ci sono stati degli interventi tampone che però, a quanto pare, non sono stati risolutivi, visto che il problema è emerso ancora una volta in questi giorni.

In passato su questa storia era intervenuto anche l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando: “È una vicenda antica questa di piazza della Pace – aveva detto -, causata molto probabilmente dai lavori del passante ferroviario”. L’idea sarebbe quella di installare delle pompe di sollevamento che dovranno dirottare queste acque piene di liquami in un pozzetto dell’Amap, evitando quindi che si verifichino nuovamente i disagi.