Bonus caro mutui in Sicilia, il plauso di Confassociazioni: “Misura molto importante”

È stata pubblicata da Irfis-FinSicilia S.P.A. la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo per l’abbattimento dei tassi di interesse per l’acquisto della prima casa. L’editore, giornalista finanziario e Vice presidente del branch banca e finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni, Agrippino Castania reputa il cosiddetto bonus mutui molto importante perché è un supporto economico significativo e concreto per migliaia di siciliani che si sono visti aumentare le rate dei mutui a tasso variabile.

Il parere di Castania (Confassociazioni) sul bonus mutui in Sicilia

“È una buona notizia – sottolinea Agrippino Castania – quella dell’abbattimento dei tassi di interesse per l’acquisto della prima casa per i siciliani. Il Governo regionale ha preso una decisione molto utile e saggia nel mettere in campo il Bonus caro mutui. L’Esecutivo siciliano è stato abile nel trovare i fondi, concretizzando una misura veramente importante. Tale provvedimento fino adesso è stato adottato, tra le Regioni italiane, solo dalla Sicilia“.

Agrippino Castania infine ricorda: “La casa è il bene primario di ogni persona, ed è importante quando le Istituzioni regionali si attivano per tutelare proprio questo bene, fondamentale per le tantissime famiglie siciliane. Il mio plauso al presidente Renato Schifani e all’Assessore regionale dell’Economia, Marco Falcone”.

