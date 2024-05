Autonomie locali, approvato piano di riparto del Fondo per investimenti 2024: 115 milioni ai comuni siciliani

Le risorse saranno ripartite secondo i criteri previsti dalla normativa: ecco quanto incasseranno i comuni sull'Isola

La Regione Siciliana ha approvato il piano di riparto del Fondo per gli investimenti dei Comuni per il 2024. Il decreto, a firma degli assessori delle Autonomie locali e dell’Economia, prevede l’assegnazione agli enti locali dell’Isola di 115 milioni di euro, previsti dall’ultima Legge di stabilità. Le risorse saranno ripartite secondo i criteri previsti dalla normativa, ovvero il 90 per cento in base alla popolazione residente e il 10 per cento in relazione al territorio.

L’elenco dei comuni siciliani che otterranno il contributo

Le somme assegnate potranno essere utilizzate dai Comuni anche per il pagamento delle quote capitale dei mutui accesi per spese di investimento. Il decreto n. 108 del 24 aprile 2024, contenente l’elenco completo dei comuni e delle relative assegnazioni, può essere visionato sul sito del dipartimento delle Autonomie locali a questo link

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI