Torna il maltempo in Sicilia, allerta meteo per l’8 maggio 2024: “Previste piogge intense”

La Protezione civile dirama l'allerta: peggioramento previsto nelle prossime ore.

Dopo un inizio mese con il sole, nella giornata di mercoledì 8 maggio 2024 potrebbe tornare il maltempo in Sicilia: lo confermano le previsioni meteo, che prevedono possibili fenomeni temporaleschi e piogge – localmente anche a forte intensità – sull’Isola, e l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile.

La perturbazione che in queste ore ha interessato principalmente il Sud, infatti, si sposterà al centro sud e interesserà anche la Sicilia. Le temperature – in rialzo nella prima settimana di maggio – potrebbero tornare a scendere nuovamente e potrebbe esserci pioggia.

Maltempo in Sicilia, allerta meteo 8 maggio 2024

L’Aeronautica Militare – tramite il suo servizio meteo – ha emesso un avviso di “previsione di fenomeni intensi sulla Sicilia dalla mattina di mercoledì 8 maggio 2024 e per le successive 24 ore”. Si prevedono “precipitazioni intense, a carattere di rovescio o temporale”.

Previsioni confermate dalla Protezione Civile, che ha diramato in Sicilia l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrico. “Dal mattino di mercoledì 8 maggio 2024 e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel messaggio.

Temperature

Accanto al maltempo, in Sicilia si registrerà anche un lieve calo delle temperature. Le massime saranno ovunque al di sotto dei 20 gradi e le minime potranno raggiungere i 10-12 gradi. Un calo non drastico, ma importante, in considerazione del fatto che le massime negli ultimi giorni hanno raggiunto anche i 25-26 gradi.

Immagine di repertorio