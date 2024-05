Greensun si espande con la nuova rete commerciale e logistica a Catania

Giovedì 16 maggio a Catania, l’inaugurazione del nuovo progetto di sviluppo

Greensun, azienda che opera nel settore delle rinnovabili, specializzata nella distribuzione di prodotti e soluzioni nel segmento fotovoltaico, annuncia l’ampliamento della rete commerciale e dei servizi logistici a Catania, in Sicilia. Questa scelta rappresenta un importante passo avanti nella missione dell’azienda di promuovere la sostenibilità ambientale e l’investimento su tutto il territorio nazionale. L’azienda ha intrapreso un percorso di crescita e di investimenti che oggi, la conferma tra i principali player del mercato nazionale. Il 2023 si è concluso con un fatturato Italia 2023 di 200 milioni di euro e con le filiali Romania e Slovenia, si sono raggiunti i 258 milioni di euro.

Greensun, l’investimento in Sicilia

La decisione di investire in Sicilia risponde alla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili nella Regione e all’opportunità di contribuire attivamente alla crescita economica del territorio. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 Maggio 2024 a Catania, presso il Romano Palace Hotel – Viale Presidente Kennedy, 28. A partire dalle 11:00, l’evento di inaugurazione e la presentazione del progetto di sviluppo apriranno una giornata di networking

Questo nuovo progetto testimonia la visione strategica di Greensun nell’investire nel Sud Italia e nel supportare lo sviluppo economico delle comunità in cui opera. Da inizio maggio sarà operativo un nuovo magazzino logistico in collaborazione con DN logistica Srl, per garantire la fornitura in tempi rapidi di prodotti fotovoltaici di alta qualità, offrendo agli installatori specializzati soluzioni efficienti per la produzione di energia pulita e rinnovabile.

Cocconi: “L’Isola ha enorme potenziale”

Massimiliano Cocconi, socio titolare e Direttore Commerciale, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nella regione e di collaborare con la comunità locale per promuovere la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. La Sicilia ha un enorme potenziale per l’energia solare e siamo determinati a supportare questa crescita attraverso soluzioni innovative e servizi di eccellenza con i migliori brand di Pannelli Fotovoltaici, Inverter e Storage.”