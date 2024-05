Al Lombardo Radice di Catania, l’evento di disseminazione del progetto Erasmus

Ampio spazio è stato dato ai docenti e agli studenti 'erasmini' del Liceo

Martedì 7 maggio 2024, dalle 9 alle 13:30, si è svolto nell’Aula Magna della sede centrale di via Imperia, 21, Catania del L.S. “G. Lombardo Radice”, l’evento di disseminazione del progetto Erasmus+ KA122-2022-1-IT02-KA122-SCH-000075402 “Feel green, be green”, finanziato dall’UE con 86 427,00€, al quale sono stati invitati a partecipare tutti i Dirigenti Scolastici, gli Ambasciatori Erasmus+, i Coordinatori Erasmus delle istituzioni scolastiche di Catania e provincia, i rappresentanti degli Enti Locali, gli/le studenti/esse di tutte le classi terze d’istituto e tutto il personale scolastico interessato, libero dal servizio.

L’evento al Lombardo Radice

Calorosa l’accoglienza agli intervenuti da parte della Dirigente Scolastica Prof.ssa Concetta Mosca e della coordinatrice Erasmus del L.S. “G. Lombardo Radice” prof.ssa Valeria Piana, che hanno aperto i lavori presentando con grande soddisfazione i prestigiosi riconoscimenti ottenuti da parte dell’A.N. Indire, con l’approvazione e finanziamento non solo del progetto di breve durata Erasmus+ KA122-2022-1-IT02-KA122-SCH-000075402 “Feel green, be green”, oggetto della disseminazione, ma anche dell’Accreditamento Erasmus+ quinquennale, con garanzia di finanziamenti annuali da parte dell’Unione Europea. La DS Mosca ha rivolto un augurio ai futuri beneficiari e ha ringraziato tutti docenti del Gruppo Operativo di Progettazione Erasmus che, con il loro impegno, professionalità e creativa progettazione, hanno reso tutto ciò possibile. La coordinatrice Erasmus, Valeria Piana ha quindi descritto con entusiasmo ai numerosi alunni e docenti intervenuti, le interessanti opportunità offerte dal Programma Erasmus+ e dedicate al personale e agli/lle studenti/esse degli istituti di istruzione scolastica e non più solo universitaria, introducendo la disseminazione dei risultati e le buone pratiche acquisite, in modalità “peer to peer”, da parte degli studenti delle classi 5LA-5LB-5LE e 5LG, beneficiari delle mobilità di gruppo previste e finanziate dal progetto Erasmus+ KA122 “Feel green, Be green” in Spagna, Irlanda Francia, Finlandia e Belgio, che hanno relazionato, insieme alle loro tutor accompagnatrici, sull’esperienza vissuta.

Ampio spazio è stato quindi dato ai docenti e agli studenti ‘erasmini’ del Liceo Lombardo Radice che, tutti indistintamente, hanno indossato con orgoglio le magliette raffiguranti il logo del progetto ‘Feel Green Be Green’, per la cui creazione era stato indetto un concorso grafico interno e che ha campeggiato sui gadget (totem, t-shirt e pianta-matita) super ecosostenibili, realizzati con materiale riciclato, coerentemente con gli obiettivi di progetto, primo tra tutti l’eco-sostenibilità e la transizione verde.

Emozione ed entusiasmo

Le docenti referenti dei flussi Spagna (prof.sse Franchino, Barassi e Barbgallo) Irlanda (prof.sse Mazzullo e Piana), Finlandia (prof.sse Labruna e Pistorio), Francia (prof.sse Bonanno Conti e Arena) e Belgio (prof.ssa Accolla) hanno affiancato i propri studenti “erasmini”, che hanno relazionato con grande emozione ed entusiasmo la loro esperienza di crescita personale e immersione di due settimane in realtà scolastiche e sociali, vissute nei vari paesi europei.

Hanno quindi incoraggiato i nuovi, possibili futuri fruitori delle classi terze dei vari indirizzi Linguistico Ordinario-Internazionale, Esabac, LES e Scienze Umane di tutte le sedi, ad approfittare delle opportunità Erasmus e a non esitare a presentare le proprie candidature per le mobilità del prossimo anno scolastico 2024-25, rassicurandoli sui i prerequisiti necessari, basati sia sul merito ma anche sull’ inclusione dei soggetti appartenenti alla categoria di “minori opportunità”.

Molto apprezzato l’intervento dell’Assessore con deleghe alla pubblica istruzione, all’edilizia scolastica, agricoltura e pesca, politiche del mare e borghi marinari del Comune di Catania, Dott. Andrea Guzzardi che si è complimentato con la DS e i docenti, che con gran impegno hanno raggiunto e permesso traguardi europei così ambiziosi.

Sinergia istituzione scolastica e territorio

L’Assessore Dott. Andrea Guzzardi, la Coordinatrice Erasmus+ prof.ssa Valeria Piana, la Dirigente Scolastica prof.ssa Concetta Mosca, il Presidente del Consiglio d’Istituto Massimiliano Parisi, la Referente ai beni culturali prof.ssa Marcella Labruna, in uno scatto che testimonia la grande soddisfazione e la sinergia tra l’istituzione scolastica e il territorio.

Non è mancato il momento di disseminazione per il personale docente e Ata che ha fruito delle mobilità di job shadowing in Svezia (prof.ssa Bonanno Conti), Finlandia (DSGA V.Grasso e prof.ssa Valente), Islanda (prof.sse Mazzullo, Piana e Giuffrida) e Belgio (prof.ssa Ciancio), testimoniando l’arricchendo del proprio curriculum e per l’Ambasciatrice Erasmus+ prof.ssa Irene Confalone che ha infine presentato agli astanti le opportunità offerte e l’importanza per tutta la comunità scolastica di iscriversi e partecipare a progetti ESEP (ex ETwwinning).

Prima dei saluti finali, numerose le domande e i chiarimenti offerti agli studenti aspiranti beneficiari delle mobilità previste dall’Accreditamento 2022-1-IT02-KA120-SCH-000104409.