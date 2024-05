Catania, walkie talkie e traffico di droga in via Capo Passero: arrestato pusher 23enne

Il giovane si posizionava sempre nel "solito punto" in modo da poter essere avvicinato dai clienti a bordo delle proprie auto.

Altro duro colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, che hanno fermato l’attività di un pusher 23enne con 60 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 20 gr. e 100 € in contanti.

Al termine di una articolata attività info investigativa, i Carabinieri di Catania hanno scoperto come il pusher avesse allestito un florido commercio di stupefacenti su strada, appena fuori un palazzo di via Capo Passero. Lì, durante le ore notturne, poteva essere avvicinato dai “clienti” senza essere visto, approfittando di una zona poco trafficata e in ombra.

Le indagini sul pusher di Catania

Gli investigatori, chiarita la dinamica dell’attività illecita, hanno deciso di mettere in campo una serie di servizi di osservazione a distanza ed in “modalità discreta”, mimetizzandosi tra la gente del quartiere e lungo le strade utilizzate dagli acquirenti per raggiungere lo spacciatore. L’attività è stata resa ancor più difficile dalla presenza di vedette oramai ben addestrate, che tramite collegamento radio, proteggono le attività degli spacciatori.

Effettivamente, l’ipotesi investigativa dei Carabinieri ha trovato riscontro quando, dopo alcune ore, un equipaggio dell’Arma ha visto arrivare il pusher 23enne, con un marsupio nero legato alla vita. Il giovane si è dunque posizionato sempre nel “solito punto”, per essere avvicinato da numerose persone a bordo delle loro auto. Queste, dopo un breve contatto, si allontanavano a velocità sostenuta.

Il blitz e l’arresto

Approfittando della scarsa illuminazione e di un momento di distrazione del pusher, i carabinieri di Catania hanno quindi dato il loro via al blitz. In quei concitati momenti, il malvivente, vedendosi circondato, ha inutilmente tentato di scappare, venendo subito bloccato da un’altra squadra di colleghi del Nucleo, che avevano cinturato la zona per fronteggiare ogni possibilità di fuga.

I militari dell’Arma di Catania hanno, dunque, bloccato il pusher e perquisito. Durante tali operazioni hanno recuperato all’interno del marsupio ben 60 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre venti grammi, 100 € in contanti provento dell’attività di spaccio e una radio del tipo walkie talkie utilizzati solitamente per i collegamenti con le vedette.

I militari dell’Arma hanno sequestrato droga, radio e denaro e l’Autorità Giudiziaria ha arrestato il pusher 23enne, stabilendo per lui la pena degli arresti domiciliari.