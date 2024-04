Milazzo, maxi rissa nella notte tra 15 ragazze

I militari dell’Arma hanno poi cercato informazioni al pronto soccorso di Milazzo per accertarsi se qualche ragazza fosse andata a farsi medicare

Un’altra notte movimentata in centro storico a Milazzo. Il sabato sera in comitiva tra i locali, qualche bicchiere di troppo e poi le violenze di una malamovida. Scenario della maxi rissa le strade del centro, dove poco prima delle 3 di questa notte si sono affrontate tra via Medici e Piano Baele due comitive con almeno quindici ragazze a calci e pugni.

Non sono chiari i motivi scatenanti delle botte tra ragazze davanti a tanti altri giovani tra urla e insulti. Parrebbe che a picchiarsi inizialmente era solo un gruppetto ma a un certo punto è sopraggiunta un’auto con a bordo altri cinque giovani a cui se ne sono unite altre in una manciata di minuti in un autentico far west al femminile.

Milazzo, i Carabinieri hanno cercato informazioni al pronto soccorso

Allertati dai gestori dei locali, sono prontamente intervenuti due equipaggi dei carabinieri della locale compagnia che arrivati sul posto non hanno trovato nessuna delle litiganti. Ascoltati alcuni testimoni del popolo della notte alla fontana dei “cavalli” in piazza Caio Duilio, i militari dell’Arma hanno poi cercato informazioni al pronto soccorso di Milazzo per accertarsi se qualche ragazza fosse andata a farsi medicare per le percosse ricevute durante la rissa, ma senza esito.

Milazzo, nella stessa serata una ulteriore rissa tra ragazzi

Nella stessa serata, poco prima della mezzanotte, due gruppi di giovanissimi, tra i quattordici e i quindici anni, si erano scontrati in una mega rissa trasformando via Umberto I in un ring a cielo aperto, ma dopo l’intervento di altre persone poco dopo si sono dileguati tra la paura di diverse famiglie che avevano i loro figli adolescenti in giro per le vie del centro.

Quello che resta per strada, però, è un copione senza regole già visto. Intanto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi recentemente in Prefettura, ha messo a punto i servizi di vigilanza e di controllo durante la festività del prossimo 1° maggio. Attenzione sarà prestata all’imbarco per le Eolie e ai flussi veicolari, in particolare sulle reti litoranee statali e provinciali nonché sui tratti autostradali.

