Violenza nella notte del 25 aprile nel Catanese, rissa finisce a coltellate: due feriti

Drammatico episodio di violenza a Paternò. dove due cittadini tunisini sono finiti in ospedale al culmine di una lite.

Ancora un episodio di violenza in provincia di Catania: nel corso della notte si è registrata una rissa a Paternò, con protagonisti due cittadini stranieri.

Entrambi sono rimasti feriti.

Rissa tra stranieri a Paternò, la ricostruzione

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto nel corso della scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, due cittadini tunisini sarebbero rimasti feriti a coltellate al culmine di una lite.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito i feriti all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò.

Tanti episodi in pochi giorni

Quello di Paternò è solo l’ennesimo caso di rissa registrato negli ultimi giorni in Sicilia. In particolare, nella giornata del 25 aprile, un episodio di violenza simile è avvenuto anche nel Messinese, a Milazzo. Tra via Cumbo Borgia e Piano Baele, si sarebbero affrontati un bengalese sessantenne che vive a Capo d’Orlando e due connazionali. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di una spedizione punitiva ai danni del 60enne; tuttavia, sono ancora in corso le indagini dei carabinieri sul fatto.

Un’altra rissa, sempre nei giorni scorsi, ha visto protagonisti due gruppi di giovani nei luoghi della movida agrigentina. A San Leone, in particolare, al culmine di una lite sono rimasti feriti due fratelli di Favara, rispettivamente di 24 e 25 anni.

Immagine di repertorio