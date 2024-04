Isole Eolie, forti disagi a causa del maltempo: ostacolati alcuni collegamenti marittimi

n particolare, sono stati registrati disagi per Alicudi e Filicudi, oltre che per diversi turisti soprattutto nell'isola di Lipari

La situazione sulle Isole Eolie a causa del maltempo

Forte vento, mare messo e freddo sulle Isole Eolie. Per questo motivo, sono giorni di grande disagio per i collegamenti marittimi che vanno e vengono con Milazzo. In particolare, sono stati registrati disagi per Alicudi e Filicudi, oltre che per diversi turisti soprattutto nell’isola di Lipari. Inoltre, il maltempo sulla zona dovrebbe proseguire anche per tutto il fine settimana, anche se in lieve miglioramento.