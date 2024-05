Palermo, in rianimazione giovane investito in via Messine Marine: senza documenti

Un giovane è stato investito da un'auto in via Messina Marine a Palermo. Il ragazzo è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Civico.

Un giovane è stato investito da un’auto in via Messina Marine, in quel di Palermo. Il ragazzo è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Civico. Ancora non è chiaro se il malcapitato sia stato travolto mentre camminava a piedi oppure pedalava in bicicletta. Inizialmente il ferito è stato condotto al Buccheri La Ferla. Nella struttura è stato stabilizzato e infine portato in gravi condizioni al Civico. Non è ancora stato identificato in quanto non aveva documenti al momento dell’impatto.