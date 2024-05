Pnrr in Sicilia, la replica di Fitto ad Ance: “Assicurata copertura finanziaria di tutti gli interventi”

"Ancora una volta siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione"

Dopo che l’Ance ha diffuso le sue preoccupazioni in relazione alla possibilità che la Sicilia possa perdere un miliardo di finanziamenti dal Pnrr è arrivata la replica del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che di fatto ha scongiurato questa ipotesi: “In relazione alle preoccupazioni dell’Ance relative agli investimenti Pnrr nella Regione Sicilia, ancora una volta siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione e per tranquillizzare le imprese e i cittadini in quanto non vi è il rischio di nessun taglio di risorse”.

Pnrr in Sicilia, Fitto: “Completa copertura finanziaria di tutti gli interventi”

“Nel dettaglio, la misura, PINQuA, – afferma Fitto in una nota – non è stata oggetto della revisione; in ordine ai Piani Urbani Integrati ed alle Piccole e medie opere il decreto legge Pnrr, convertito in legge a fine aprile, ha assicurato la completa copertura finanziaria di tutti gli interventi. Non sono stati previsti tagli al fondo complementare e al fondo Bei”.

“In questo quadro è quanto mai auspicabile, da parte di Ance, una maggiore attenzione sull’attuazione del Piano, che procede secondo il cronoprogramma prestabilito, con l’ultimazione della progettazione esecutiva delle opere e la conseguente apertura dei cantieri. Ad oggi la riuscita del Piano dipende soprattutto dalla capacità delle imprese di realizzare gli interventi nei tempi previsti, nel pieno rispetto dei criteri e delle condizionalità del Pnrr”, ha concluso Fitto.

