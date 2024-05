Caos Pnrr in Sicilia, l’allarme di Ance: “Scongiurare la perdita di un miliardo”

Brancaccio: "La rigenerazione urbana è il futuro di questo Paese"

Per quanto riguarda la rigenerazione urbana la Sicilia dovrebbe usufruire di fondi del Pnrr equivalenti a un miliardo e 149 milioni in cui sono compresi i seguenti finanziamenti:

214,7 milioni per 9 progetti ammessi al programma “Pinqua”

513 milioni per i Piani urbani integrati

421,6 milioni per il programma Piccoli comuni del Viminale, cui si aggiungono risorse stanziate dal Mef, dal Piano nazionale complementare e dalla Bei.

Tuttavia secondo quanto comunicato dal Centro studi di Ance nazionale, a seguito dell’ultima revisione del Pnrr circa 1 miliardo di investimenti in rigenerazione urbana in Sicilia rischiano di uscire dal Piano, provocando così l’annullamento di ben 360 progetti (253 di rigenerazione urbana, pari al 70%, e di 107 interventi dei Piani urbani integrati, pari al 30%) per un valore di 922,1 milioni di euro (420,7 milioni di rigenerazione urbana, pari al 46%, e 501,5 milioni dei Piani urbani integrati, pari al 54%).

Caos Pnrr in Sicilia, il governo Meloni aveva assicurato coperture

Per quanto riguarda i progetti precedentemente elencati il governo Meloni aveva assicurato le coperture, ma in considerazione della possibile perdita di circa un miliardo sono numerosi i lavori che allo stato attuale rischiano dei rinvii, considerando anche che i Comuni non dispongono delle risorse per i progetti di riqualificazione urbana.

Caos Pnrr in Sicilia, Brancaccio: “La rigenerazione urbana è il futuro di questo Paese”

Sulla questione è intervenuta presidente nazionale dell’Ance, Federica Brancaccio, che in un tour nazionale dedicato esclusivamente alla Sicilia ha dichiarato che “la rigenerazione urbana è il futuro di questo Paese. Al Sud ci sono meraviglie da riqualificare. Dopo il Pnrr, dovremo essere pronti a investire sulle nostre città, sulle relazioni urbane e sociali e non solo economiche”.

Sulla questione legata al rischio dell’erogazione dei fondi Pnrr, Brancaccio ha dichiarato che: “A seguito di questa riprogrammazione, forse c’è qualcosa di più di un miliardo a rischio. Dobbiamo scongiurare questo pericolo”.

Caos Pnrr in Sicilia, la Regione ribadisce l’importanza della rigenerazione urbana

Intanto l’assessore all’Ambiente, Elena Pagana, ha spiegato cosa sta facendo la Regione: “La rigenerazione urbana ha un ruolo molto importante e trova spazio fra le priorità del governo regionale. Non a caso la programmazione europea del Po Fesr dedica una misura a questo tema. Stiamo accompagnando la rigenerazione urbana con riforme in materia urbanistica e di edilizia, grazie alla specialità autonomistica della Regione. Nel recepire il testo unico dell’edilizia abbiamo apportato delle modifiche. Il provvedimento andrà in Aula il più presto possibile”.

