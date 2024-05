Nuovo incidente in contrada Mosella: scontro auto-moto, un ferito

In seguito all'impatto, il centauro sarebbe finito in ospedale con un trauma cranico.

Si registra l’ennesimo incidente stradale in contrada Mosella, ad Agrigento: coinvolti due mezzi, un’auto e una moto.

Ferito un centauro.

Incidente in contrada Mosella ad Agrigento, un ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, l’auto avrebbe tamponato il mezzo a due ruote. In seguito al violento impatto, il centauro sarebbe stato sbalzato dalla sella e avrebbe riportato un brutto trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale. Presenti sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione del traffico, rallentato in seguito all’impatto.

Weekend tragico

Un altro incident è stato registrato in Sicilia lo scorso fine settimana, purtroppo mortale. L’impatto è avvenuto sulla SS 626 Caltanissetta-Gela, all’altezza del viadotto di Capodarso. In seguito allo scontro tra due auto, il bilancio è stato terribile: 2 morti e diversi feriti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Un incidente domestico, invece, si è registrato lo scorso martedì a Saponara (ME). Un uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cancello automatico di casa mentre stava per uscire per recarsi a lavoro. Per il malcapitato, un 53enne, è stato necessario il trasferimento in ospedale. L’uomo avrebbe riportato diversi traumi. Fortunatamente, i medici avrebbero escluso il pericolo di vita.

Immagine di repertorio