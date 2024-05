Travolto dal cancello di casa, terribile incidente domestico nel Messinese: 53enne in ospedale

La struttura in metallo sarebbe uscita improvvisamente fuori dai binari e avrebbe schiacciato il malcapitato.

Un uomo di 53 anni originario di Saponara (ME) è rimasto coinvolto in un grave incidente domestico nel comune della costa tirrenica messinese.

I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di quest’oggi, mentre l’uomo era in procinto di uscire di casa con l’intento di salire a bordo della propria auto per recarsi al lavoro.

Incidente domestico a Saponara, ferito 53enne

Mentre l’uomo tentava di aprire il pesante cancello della propria abitazione, la struttura in metallo sarebbe uscita fuori dai binari. Il collasso della cancellata avrebbe schiacciato l’uomo, rimasto del tutto bloccato per diversi minuti prima del soccorso di alcuni passanti che sono stati in grado di estrarlo da sotto l’ingente peso.

I fatti si sono verificati nella zona non distante dall’area industriale di Saponara. Immediato l’arrivo da parte dei soccorsi, allertati da alcuni passati, che nel frattempo avevano provveduto a prestare le prime cure del caso al 53enne vigile ma sotto choc.

Gli accertamenti

Sul luogo sono poi giunti i carabinieri della locale stazione accompagnati dai mezzi del 118 per verificare che si trattasse di un incidente autonomo e non di un ennesimo incidente sul lavoro, come in un primo momento era stato erroneamente creduto.

Compresa la gravità della situazione, i medici hanno dunque disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove l’uomo è giunto in gravissime condizioni a causa dei molteplici traumi riportarti.

Al momento il 53enne si trova ricoverato in condizioni stabili al principale ospedale cittadino e resta sotto l’attenta osservazione da parte dei sanitari. Dopo l’iniziale timore e nonostante le ingenti ferite riportate, i medici avrebbero scongiurato il pericolo di vita. Per lui e i suoi familiari, dunque, solo attimi grande paura. Stando a quanto confermato da fonti mediche, l’uomo dovrebbe essere in grado di rimettersi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI