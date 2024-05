Violentissimo scontro sulla SS 626 Caltanissetta-Gela: 2 morti e 4 feriti

A impattare due auto, una Citroen e una Toyota Yaris: il bilancio.

Un incidente stradale si è verificato sulla SS 626 Caltanissetta-Gela nel pomeriggio di domenica 12 maggio, all’altezza del viadotto di Capodarso.

A scontrarsi una Citroen e una Toyota Yaris causando un impatto gravissimo, il cui bilancio notevole. Sono due, infatti, i morti e quattro feriti, tra i quali una donna in gravissime condizioni.

Le vittime dell’incidente sulla SS 626

Sulla Citroen viaggiava un giovane di 28 anni, morto sul colpo, ed una 31enne, trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sulla Toyota Yaris, invece, viaggiava una 36enne anche lei morta. La donna si trovava si trovava in compagnia di un 41enne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna.

Sul luogo dell’incidente sulla SS 626 sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i malcapitati dalle lamiere delle auto. Oltra a polizia stradale, carabinieri e personale del 118. La polizia stradale, che ha iniziato le indagini per stabilire le cause dell’incidente, ha effettuato i rilievi.