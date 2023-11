Furto all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ladri portano via un computer

Sull'episodio indagano i carabinieri, con l'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona

Ladri in azione la scorsa notte in un ospedale di Palermo. Dopo le intrusioni al Policlinico di Palermo, i malviventi hanno messo a segno un furto al Buccheri La Ferla, in via Messina Marine.

Indagini in corso

Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero portato via un personal computer. Sull’episodio indagano i carabinieri, con l’aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.