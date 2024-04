Sicilia, maltempo per il Primo Maggio: allerta gialla

Un primo maggio poco sereno per buona parte della Sicilia. La Protezione Civile regionale ha comunicato l'allerta gialla.

Un primo maggio poco sereno per buona parte della Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 16:00 del 30 aprile fino alle 24:00 di domani. Nello specifico il maltempo dovrebbe colpire Palermo e la parte centro-meridionale dell’isola. Si prevedono piogge sparse e allerta gialla in 5 province. I disagi sono comunque previsti ovunque.

Il tempo nell’isola per il primo maggio

Sono attese precipitazioni da isolate a sparse pure a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature dovrebbero abbassarsi. Dovrebbero essere molto mossi i mari e si attendono venti forti sui settori occidentali.