Confindustria, tutto pronto a Catania per la “Summer training week” tra cultura e motivazione

Tante iniziative per sperimentare la quotidianità della vita aziendale

Oltre 70 studenti catanesi parteciperanno quest’anno alla terza edizione del progetto “Summer training week”, l’iniziativa promossa dal Comitato imprenditoria femminile di Confindustria con l’obiettivo di valorizzare i percorsi di orientamento e formazione dei giovani attraverso l’organizzazione di settimane esperienziali in azienda. Piccole e grandi realtà imprenditoriali del territorio ospiteranno per una settimana, nel periodo estivo, i giovani partecipanti al progetto che avranno l’opportunità di sperimentare la quotidianità della vita aziendale accanto a imprenditori, manager, dirigenti d’azienda e professionisti.

Confindustra Catania: “Valori e competenze profesisionali”

“Un modello virtuoso – ha spiegato la presidente del Comitato, Monica Luca presentando questa mattina l’iniziativa – che anche quest’anno raccoglie conferme da parte degli istituti scolastici e dei numerosi allievi partecipanti. Tante le aziende che metteranno a disposizione il proprio modello formativo finalizzato a trasmettere valori e competenze professionali qualificanti. Toccare con mano la quotidianità dell’impegno messo in campo da imprenditori e manager, comprendere la complessità delle funzioni aziendali, sarà per i partecipanti un impagabile occasione di arricchimento personale che può fare da volano nella scelta del proprio futuro sia universitario che professionale”.

Confindustria Catania, cultura e motivazione

Orientamento, cultura d’impresa, motivazione, quindi, le principali parole chiave di un progetto ampiamente sostenuto dal presidente di Confindustria Catania e cofondatrice del Comitato, Cristina Busi, oggi assente per motivi istituzionali, rappresentata per l’occasione dal vicepresidente vicario Franz Di Bella che ha sottolineato il valore strategico del dialogo tra mondo produttivo e scuola per valorizzare i giovani talenti e il territorio.

Una valenza formativa, quella del progetto, rimarcata anche negli interventi dei dirigenti e dei docenti degli istituti scolastici partecipanti all’edizione 2024. A prendere la parola sono state Tina Santuccio del liceo classico “Cutelli”, Tiziana Vecchio, dell’Istituto tecnico “Ferraris”, Elisa Rubino del liceo scientifico “Galilei”; Donatella Cantone dell’istituto “S. Francesco di Sales” che hanno ricordato come questa iniziativa sia per gli studenti una grande occasione di crescita sia professionale che umana.

Una conferma, in questa direzione, arrivata anche dagli studenti Michela Marinaci, del “San Francesco di Sales” ed Enrico Mammino del liceo “Galilei” che hanno svolto la loro esperienza formativa nel corso dell’edizione 2023.

