Paura per una coppia di genitori a Catania, bambino si allontana da casa e si perde: ritrovato

Grazie all'intervento della Polizia di Stato, il piccolo è riuscito a tornare a casa.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” di Catania sono intervenuti prontamente per ritrovare e riportare a casa un bambino di 11 anni, che si era allontanato improvvisamente dalla propria abitazione e non riusciva a fare ritorno.

Una vicenda che, dopo aver destato molta preoccupazione nei familiari del piccolo, si è fortunatamente conclusa positivamente grazie all’intervento degli agenti di polizia.

Catania, ritrovato bambino che si era allontanato da casa

La presenza dell’11enne in via Canfora è stata segnalata alla Centrale Operativa della Questura, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti hanno trovato il bambino in stato confusionale, impaurito e privo di documenti. Con grande sensibilità e professionalità, lo hanno tranquillizzato e messo a suo agio.

Sono stati subito effettuati gli accertamenti necessari per identificarlo e contattare i suoi familiari. Una volta rintracciati, il bambino è stato affidato alle cure dei genitori, visibilmente sollevati.

Grazie alla tempestività e alla competenza degli agenti, la vicenda si è risolta positivamente, dimostrando ancora una volta l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine nella tutela dei cittadini, specialmente dei più vulnerabili.

