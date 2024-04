Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2024, bando da 1887 posti: come partecipare

Selezione per aspiranti allievi agenti: ecco chi può partecipare e i termini per fare domanda.

Nuovo concorso per aspiranti allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani: sono 1.887 i posti disponibili.

Ecco tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione.

Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2024, bando 1887 posti

Il concorso pubblico, per esami e titoli, è riservato ai cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale;

In rafferma annuale in servizio o in congedo.

I posti a disposizione sono 1887. Di questi, 17 sono riservati ai volontari delle Forze armate in possesso di attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello B2. Possono partecipare anche i candidati con attestato di bilinguismo che non abbiano prestato servizio militare ma in possesso di diploma di scuola secondaria alla data di svolgimento della prova d’esame scritta.

Concorso Polizia di Stato, la scadenza

Le domande di partecipazione al nuovo concorso della Polizia di Stato potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 13 aprile 2024 alle ore 23.59 del 13 maggio 2024.

Requisiti

Per partecipare al concorso della Polizia di Stato per aspiranti allievi agenti di aprile-maggio 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Età compresa tra 18 anni (compiuti) e 26 anni (non compiuti) alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

Condotta adeguata e nessuna condanna che possa impedire l’instaurazione del rapporto di lavoro; non essere sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza e non aver riportato sanzioni disciplinari o essere stati licenziati/sospesi dalla PA o dalle forze dell’ordine per motivi disciplinari;

Diploma di scuola secondaria di II (da conseguire entro la data della prova scritta);

Per i volontari delle Forze Armate in ferma prefissata VFP1, aver completato l’anno di ferma all’atto della nomina ad allievo agente della Polizia di Stato dopo il concorso;

Idoneità psicofisica all’impiego.

Come fare domanda

Le domande di partecipazione per il concorso della Polizia di Stato per aspiranti allievi agenti potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 13 aprile 2024 alle ore 23.59 del 13 maggio 2024, utilizzando esclusivamente il portale all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”). I candidati possono usare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

SPID;

CIE (carta d’identità elettronica);

Desktop – si accede con il pc, collegando un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE;

Mobile – si accede con smartphone dotato di interfaccia NFC e con l’app CIE ID;

Desktop con smartphone: si accede da pc e per la lettura della CIE.

Si ricorda che per partecipare ai concorsi della Polizia di Stato e ai concorsi pubblici in generale è necessaria una PEC personale (indirizzo di posta elettronica certificata).

Concorso Polizia di Stato 2024, le prove

L’esame prevede:

prova d’esame fisica;

prova d’efficienza fisica;

accertamenti dell’idoneità psico-fisica;

accertamenti dell’idoneità attitudinale;

valutazione dei titoli.

La prova fisica del concorso per allievi della Polizia di Stato prevede un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura generale, con l’accertamento delle competenze del candidato a livello informatico e di competenze in lingua inglese. I primi 3.800 candidati potranno accedere alle altre prove.

Tutte le altre info nel bando in basso.

